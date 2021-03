Na estreia de Hulk, Atlético-MG goleia Uberlândia e segue na liderança do Mineiro

07/03/2021 | 22:37



Com a estreia do atacante Hulk e usando um time alternativo, o Atlético-MG manteve a liderança do Campeonato Mineiro ao golear o Uberlândia por 4 a 0, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada. O clube alvinegro tem 100% de aproveitamento e soma nove pontos, mesma pontuação do América-MG, mas leva vantagem no saldo de gols: 8 a 3. O visitante é o lanterna (12.º colocado) com apenas um.

Após o término do Campeonato Brasileiro, na semana passada, 13 jogadores ganharam folga. Eles vão se apresentar nesta segunda-feira para iniciar o trabalho com o técnico Cuca, ex-Santos, contratado nesta semana para substituir o argentino Jorge Sampaoli.

Com um time alternativo, o interino Lucas Gonçalves se mostrava tranquilo antes do jogo. Mesmo porque embora tivesse escalado vários reservas e alguns garotos da base, poderia contar com alguns jogadores experientes como Hulk, de 34 anos, ao lado do atacante Diego Tardelli.

Desde o início do jogo foi um confronto de uma tônica: o Atlético-MG no ataque e o Uberlândia na defesa, se defendendo com duas linhas de quatro bem armadas pelo técnico Tuca Guimarães. Os atleticanos tinham total domínio da bola, trocavam passes com velocidade, porém tinham dificuldades para a infiltração na área. Só mesmo se um chute de longe mudasse a história.

O inesperado aconteceu aos 22 minutos em uma falta cobrada de longe pelo argentino Zaracho, quase na linha lateral. Ele levantou a bola em direção a Tardelli, mas a bola acabou entrando depois de raspar na cabeça do zagueiro Everton, do Uberlândia.

No começo do segundo tempo saiu o segundo gol. Calebe recuperou a bola no meio de campo e enfiou para Diego Tardelli do lado direito, que fez o cruzamento para o complemento do próprio Calebe aos seis minutos. O terceiro gol aconteceu aos 26 minutos, após troca de passes na frente da grande área. Calebe só ajeitou para Júlio César, ambos da base do clube, que bateu de chapa e colocado com a perna esquerda no canto direito do goleiro.

Hulk teve uma atuação discreta, ainda sem ritmo, mas participou do quarto gol aos 36 minutos. Ele fez o passe de três dedos para Tardelli nas costas da defesa. O artilheiro pegou de primeira e mandou a bola para as redes.

O próximo jogo do Atlético-MG será contra o Patrocinense fora de casa, pela quarta rodada, no sábado. No domingo, às 10 horas, o Uberlândia vai receber o Pouso Alegre, um dos novatos do Estadual.