Polícia Militar dispersa aglomeração em avenida de São Caetano

07/03/2021 | 21:41



Ao final do jogo de Palmeiras e Grêmio, pela Copa do Brasil, na tarde deste domingo, 7, torcedores do Palmeiras - tetracampeão do campeonato - se aglomeraram na avenida Goiás, em São Caetano, em frente aos tradicionais bares da via, o Zangão e o Intercontinental. Pelo menos 100 pessoas participaram da celebração, muitas delas sem máscara.

Ao término do jogo, a Polícia Militar, em conjunto da CGM (Guarda Civil Municipal) e da Vigilância Sanitária, já estavam a postos esperando uma possível celebração pela avenida. Segundo informações iniciais, conforme os torcedores foram chegando ao local, a PM já iniciou o trabalho de dispersão das pessoas que tentaram seguir com a festa.

De acordo com vídeos das redes sociais, por volta das 21h quando aglomeração ficou um pouco mais intensa, a PM precisou bloquear parte da via para evitar o encontro nos bares e pela via. Por volta das 21h40, a situação estava sob controle.