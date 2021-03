Com covid, senador Alessandro Vieira será internado no Sírio-Libanês, em SP

07/03/2021 | 19:05



seis dias após ser diagnosticado com covid-19, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) será internado, neste domingo, 7, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação é da assessoria de imprensa do parlamentar, que informa ainda que a internação foi decidida pelos médicos à frente dos cuidados com o senador "para um acompanhamento contínuo da doença".

Segundo a nota, Vieira "responde bem" aos tratamentos administrados até aqui. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou em sua conta no Twitter que todos no partido estão acompanhando a situação do parlamentar sergipano e esperando seu "pronto restabelecimento".

Até a última terça, 2, três senadores testaram positivo para a covid-19 após participarem de uma reunião na semana passada, em Brasília. Além de Vieira, Lasier Martins (Podemos-RS) e Major Olímpio (PSL-SP) confirmaram o diagnóstico nos últimos dias.

Na terça-feira passada, 23, os três senadores - que compõem o grupo parlamentar Muda Senado - se reuniram para discutir o andamento da CPI da Lava Toga. Além deles, também participaram do encontro os senadores Eduardo Girão (Pode-CE) e Soraya Thronicke (PSL-MS), que até a tarde desta terça não haviam feito testes para detectar a doença.

No sábado, 6, a assessoria do senador Major Olímpio, que está internado no Hospital São Camilo, em São São Paulo, informou que ele segue internado na UTI "devido a recomendação médica para tratamento de um quadro de infecção". Já a assessoria do senador Lasier, que está internado no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, informou que o quadro do parlamentar é "estável e sem risco de piora clínica e sem necessidade de utilização de oxigênio".