GCM de Ribeirão Pires interrompe festa clandestina com 30 pessoas

Do dgabc.com.br



07/03/2021 | 17:45



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires interrompeu, na tarde desta domingo (7), uma festa clandestina que acontecia em uma chácara localizada na rua Monte Pascoal, no bairro Ouro Fino, na cidade. No local, o baile funk reunia cerca de 30 jovens que estavam sem máscaras e causando problemas à vizinhança devido ao som alto.

No momento da ação, um jovem - que ainda não teve seu nome revelado - aparentemente embriagado, tentou atropelar um dos guardas que estava na operação e recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio. Além da tentativa de atropelamento, o carro do rapaz colidiu ainda com a viatura da GCM. No interior do seu veículo foram encontradas garrafas de bebidas alcóolicas e latas de cerveja. O rapaz foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial) de Ribeirão Pires.

A operação contou ainda com o auxílio da PM (Polícia Militar).

Ainda na cidade, na noite deste sábado (6), a GCM de Ribeirão Pires acabou com uma festa clandestina em chácara localizada na rua das Laranjeiras, no bairro da Quarta Divisão. No local, acontecia um pancadão com cerca de 200 pessoas. Todas aglomeradas e sem máscaras. No momento em que as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal Urbana) chegaram na chácara, grande parte dos convidados da festa evadiu-se do local. Porém, minutos depois, se aglomeraram em outro ponto da região.