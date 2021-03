Ator de A Praça é Nossa, Kleber Lopes morre de Covid-19 aos 39 anos de idade

07/03/2021 | 17:10



Na manhã desse domingo, dia 7, morreu o ator e humorista Kleber Lopes, que interpretava o personagem Rick Marcos em A Praça é Nossa, do SBT.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, ele apresentava sintomas leves decorrentes da Covid-19, mas após sentir falta de ar, foi internado no dia 5 de março no Hospital Municipal de Urgência, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O humorista tinha 39 anos de idade e também fazia parte de um canal infantil no YouTube chamado Turma da Alegria, que fez uma homenagem nas redes sociais:

Tio Kleber, por quê? Estamos muito tristes por ter nos deixado, nosso desejo é que isso tudo seja apenas um pesadelo, porque sabemos que você não queria ir, mas também sabemos que você não foi completamente, em nós sempre vai ter um pouco de você, da sua alegria, do seu sorriso, dos seus ensinamentos e do seu amor por nós, nós nos tornamos melhores ao seu lado.