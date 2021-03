Rainha Elizabeth II fala sobre dedicação ao dever horas antes de entrevista de Harry e Meghan

07/03/2021 | 16:10



Nesse domingo, dia 7, a Rainha Elizabeth II fez um discurso televisionado e falou sobre dedicação ao dever, horas antes da entrevista que o Príncipe Harry e Meghan Markle deram para Oprah Winfrey ir ao ar, e que causou uma enorme confusão na já conturbada relação entre o casal e a monarca.

O discurso, de acordo com a agência Reuters, foi feito durante o Commonwealth Day Service, evento semelhante ao que em 2020, marcou a última obrigação real de Harry e Meghan, antes de tomarem a decisão de deixar a monarquia:

- Embora as experiências na Commonwealth tenham sido diferentes no ano passado, exemplos comoventes de coragem, compromisso e dedicação abnegada ao dever foram mostradas em todas as partes desta comunidade. Os tempos de provação enfrentados por tantos levaram a uma apreciação mais profunda do apoio recíproco e espiritual de que desfrutamos no contato com os outros, disse a rainha no pronunciamento.