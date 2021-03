Jô enaltece jovens e pede paciência à torcida por evolução do Corinthians

07/03/2021 | 14:19



Autor do gol que garantiu neste domingo a vitória de virada do Corinthians sobre a Ponte Preta, a primeira no Campeonato Paulista, o centroavante Jô exaltou o desempenho dos jovens oriundos das categorias de base no início da temporada e pediu paciência à torcida. Segundo ele, a equipe vai evoluir, mas o processo levará um tempo.

"Temos de frisar que estamos em momento de transição, com a molecada entrando e nos ajudando. Temos de dar o apoio a eles. Claro que jogar bem leva um tempo, mas o mais importante é se dedicar e se esforçar", afirmou o atacante em entrevista ao Premiere após a vitória.

O triunfo em casa encerrou um jejum de sete partidas sem vitória, considerando também a reta final do Brasileirão 2020. Jô desperdiçou a cobrança de pênalti, mas marcou no rebote para definir o triunfo por 2 a 1 na Neo Química Arena. Matheus Vital também balançou as redes. A equipe de Campinas marcou com João Veras.

"Ficamos felizes de ver essa molecada voltando, tentando melhorar junto com a gente. O torcedor pode achar que o time não está no ideal, mas o mais importante é a vitória, crescer e ajudar quem está tendo oportunidade", declarou o jogador.

Jô pede paciência ao torcedor porque o time passa por uma reformulação, com a saída de vários jogadores que não renderam em 2020, e também porque a equipe vive um novo surto de covid-19, com 14 infectados pela doença. A oportunidade apareceu para os jovens e eles têm dado conta do recado, mas o caminho para a consolidação ainda é longo.

"Terminamos uma temporada e já começamos outra na mesma semana. Estamos numa fase de transição. Temos que buscar nos encaixar e evoluir, além de nos cuidar bastante porque o time vai precisar de todos durante a temporada. Estamos vendo aí casos de covid-19, infelizmente. É uma temporada de paciência e de tentar buscar a evolução", pontuou o atacante.

No próximo domingo, às 16 horas, o Corinthians volta a campo para enfrentar o São Caetano, no Anacleto Campanella, em duelo da quarta rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro lidera o Grupo A, com cinco pontos em três partidas, e permanece invicto no torneio estadual.