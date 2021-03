Marcos Mion reúne família em brincadeira musical e Romeo encanta ao cantar Alceu Valença: - Sou seu fã

07/03/2021 | 14:10



Marcos Mion reuniu a família para um vídeo divertido publicado em suas redes sociais na tarde desse domingo, dia 7. Ao lado da esposa, Suzana Gullo, além dos três filhos, Romeo, Donatella e Stefano, o apresentador fez uma brincadeira musical e cada um cantou um pouco de sua música favorita no momento.

Entre a playlist da família, estavam It's my Life, da banda Bon Jovi, puxada por Stefano. Já Donatella escolheu Watermelon Sugar, de Harry Styles, enquanto Suzana cantou Capricho dos Deuses, do cantor Netinho.

Mas quem roubou a cena foi Romeo, que além de arrasar no inglês cantando Blinding Lights, hit de The Weeknd, ainda emendou duas canções de Alceu Valença: La Belle de Jour e Anunciação. No final, ainda aproveitou para mostrar sua admiração pelo compositor pernambucano:

- Alceu, eu sou seu fã, um beijo, Alceu!