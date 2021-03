Cantor Edson segue no hospital por causa da Covid-19, mas reage bem ao tratamento contra a doença

07/03/2021 | 13:10



O cantor Edson, da dupla com Hudson, continua internado por causa do novo coronavírus. O sertanejo está em um hospital em Indaiatuba, no interior de São Paulo, desde o dia 5 de março.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele está reagindo bem ao tratamento e já mostrou avanços na sua recuperação. Veja a nota oficial divulgada sobre o estado de saúde de Edson:

O sertanejo Edson vem reagindo bem ao tratamento contra a Covid-19. O cantor ainda permanece sob os cuidados da equipe médica do hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, porém, já com avanços significativos na sua recuperação até o exato momento. Hudson tem conversado pelo telefone diariamente com o irmão e está confiante: Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho.