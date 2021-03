07/03/2021 | 12:10



Giovanna Ewbank usou o Instagram no último sábado, dia 6, para mostrar a nova casa na árvore dos filhos mais velhos, Titi e Bless!

A atriz compartilhou um vídeo junto com as crianças, o marido, Bruno Gagliasso, e o pai, Roberto Baldacconi. Na legenda da publicação, Giovanna escreveu:

Preparados pra conhecer nossa famosa casinha na árvore que finalmente ficou pronta??? Bruno Gagliasso e papito Roberto Baldacconi demoraram mas arrasaram!!! E as crianças apresentaram a casinha junto com a gente pra vocês no canal Gioh Oficial. Clica no link da bio, ou corre nos Stories!!! Já tá no ar!