Ribeirão Pires acaba com festas e jogo clandestinos

07/03/2021 | 11:12



A GCM (Guarda Municipal) de Ribeirão Pires acabou com uma festa clandestina na noite deste sábado (6) em chácara localizada na rua das Laranjeiras, no bairro da Quarta Divisão. No local, acontecia um pancadão com cerca de 200 pessoas. Todas aglomeradas e sem máscaras.

No momento em que as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal Urbana) chegaram na chácara, grande parte dos convidados da festa evadiu-se do local. Porém, minutos depois, se aglomeraram em outro ponto da região. Outra vez localizados e identificados pela guarda, as pessoas foram dispersadas e a festa encerrada.

Na madrugada de sexta para sábado, a guarda também autuou uma festa que acontecia no sobrepiso de uma loja de açaí, localizada no centro da cidade. Cerca de 50 pessoas participavam da festa. O proprietário do local foi notificado.

Na manhã deste domingo (7), a GCM também encerrou um jogo de futebol que ocorria em um campo da Vila Marquesa. Os participantes foram dispersados e a guarda permaneceu no local para evitar novas aglomerações.