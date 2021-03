3R Petroleum fecha parceria com DBO para aquisições de campos offshore

07/03/2021 | 10:56



A 3R Petroleum fechou, através da subsidiária OP Energia, um contrato com a DBO Energia para que as empresas construam uma parceria para potenciais aquisições de ativos offshore de exploração de petróleo no Brasil. De acordo com a petroleira, esse contrato se tornará eficaz caso sejam cumpridas determinadas condições precedentes.

Com a parceria, a DBO se tornará acionista minoritária da OP, que seguirá sob controle da 3R. De acordo com o comunicado, a OP passará a deter 100% dos direitos do Polo Peroé, que fica na Bacia do Espírito Santo, e de outros ativos que forem adquiridos.

A OP tem habilitação de Operador A perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que permite que opere blocos e concessões em terra (onshore) ou mar (offshore), inclusive em águas ultra profundas.

Especializada em ativos de petróleo maduros, que demandam recuperação de produção, a 3R tem competido por ativos colocados à venda pela Petrobras. No início de fevereiro, a empresa comprou da estatal, através da OP e em parceria com a DBO, o Polo Peroá, por um valor de US$ 55 milhões. O ativo ainda não foi incorporado aos números de produção da companhia.

Segundo a 3R, o novo acordo com a DBO pretende fortalecer a parceria entre as companhias, "reproduzindo os mútuos esforços" de aquisição de Peroá na disputa de outros ativos offshore colocados à venda pela Petrobras.

"Expandir a atuação da 3R em campos maduros offshore está alinhado com os pilares do plano estratégico da Companhia: aquisições oportunísticas, com múltiplos de entrada competitivos, de ativos em produção (baixo risco exploratório), que tenham potencial de imediato incremento de produção e de reposição de reservas no médio e longo prazo", afirma a companhia em fato relevante.