Taís Araújo revela que Ludmilla está sendo importante no processo de alfabetização de sua filha

07/03/2021 | 09:11



Taís Araújo participou no último sábado, dia 6, do Altas Horas ao lado de Maria Gadú, Carolina Dieckmann e Ludmilla, e acabou compartilhando com todos os presentes diversas histórias bem-humoradas com as cantoras e também com a atriz.

Uma delas, foi com Ludmilla, onde a esposa de Lázaro Ramos contou que sua filha caçula, Maria Antonia, está em fase de alfabetização e acabou citando o nome da funkeira como exemplo em uma aula online.

Ela pediu: Mãe, me ajuda a escrever peixe, foca. Falei foca é com F de faca, né!? Ela disse: não, foca de foca no meu bumbum. E eu assim: é, pois é...

Para quem não sabe, Foca no meu bumbum é um trecho da música Rainha da Favela de Ludmilla. E como a aula estava sendo online, a professora acompanhou toda a interação entre a atriz e a pequena, e deu bastante risada.