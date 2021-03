Holan deve saber neste domingo se poderá ter Marinho contra o Deportivo Lara

07/03/2021 | 07:15



O técnico Ariel Holan deve saber neste domingo se poderá contar com o atacante Marinho para o jogo com o Deportivo Lara, da Venezuela, no jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, marcado para terça-feira, às 9h15, na Vila Belmiro.

O jogador está recuperado da covid-19, mas ainda sente dores no joelho direito desde a final da Copa Libertadores. O atleta treinou com os demais companheiros na sexta-feira, mas fará atividades mais intensas para saber se terá condições de reforçar a equipe ou pelo menos ficar no banco de reservas.

Marinho foi o principal jogador santista na temporada passada, com 17 gols marcados no Brasileiro, ficando apenas atrás de Luciano (São Paulo) e Claudinho (Red Bull Bragantino), ambos com 18.

Holan, evidentemente, disse após a goleada por 4 a 0 sofrida para o São Paulo, neste sábado, no Morumbi, que espera uma melhora da equipe. Outros jogadores serão analisados fisicamente para se saber se terão condição de jogar na terça-feira. Se Marinho não puder atuar, a tendência é que o técnico argentino repita o setor ofensivo com Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques.