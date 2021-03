Enel destaca participação feminina no setor elétrico

da Redação



07/03/2021 | 00:01



Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, dia 8 de março, a Enel Distribuição São Paulo lembra o compromisso do grupo em valorizar a igualdade de gênero no ambiente de trabalho, destacando o protagonismo feminino no setor elétrico brasileiro, categoria que o perfil masculino é predominante. O grupo tem como meta ampliar a participação das mulheres no quadro de colaboradores no médio e longo prazo, dando cada vez mais oportunidades para as profissionais se destacarem em suas áreas de atuação dentro da companhia.

Camila Vieira dos Santos Siviero, profissional da área de Manutenção de Alta Tensão (HV), na base de São Caetano, iniciou a carreira na Enel Distribuição São Paulo em 2008 no departamento de Call Center. Após passar por diversas áreas e desenvolver novas habilidades, a profissional chegou à área técnica. “Tenho muitas afinidades com a área de Exatas e gosto de números. Neste ano eu concluo o curso de Engenharia Elétrica pela Universidade Cruzeiro do Sul”, comenta. Desde julho de 2020, após passar por um processo interno, a futura engenheira chegou ao setor de Alta Tensão (HV). “Nos cinco anos anteriores, tive a oportunidade de trabalhar com dados indicadores, o que impulsionou ainda mais o meu interesse para entrar na área Técnica. Sempre fui muito respeitada, mesmo atuando em um ambiente com mais homens do que mulheres”, completa.

Já Adriana da Silva, profissional de Manutenção de Estação, também na base de São Caetano, comemora a escolha. “Eu me sinto muito orgulhosa por ter escolhido essa profissão e fazer parte do time da Enel Distribuição São Paulo. Trabalho em um ambiente onde nós, mulheres, somos respeitadas e valorizadas”, diz. Desde 2002 na distribuidora, ela teve a oportunidade de ser a única mulher a participar da implantação do sistema FFA em Alta Tensão, realizando testes de implantações e treinamentos para técnicos e eletricistas de todas as bases operacionais, como São Caetano do Sul, Paula Ferreira, Guarapiranga e Santana do Parnaíba. “Vejo o mercado em geral mais receptivo para as profissionais mulheres na área Técnica, o que é muito bom para todas nós”, reforça.

Para Grace Araújo Soares, profissional do Laboratório de Ensaios de EPIs e EPCs, trabalhar na Enel Distribuição São Paulo como eletricista, uma das profissões mais perigosas do mundo e que é ocupada em sua maioria por homens, é um sonho realizado. “Me dedico todos os dias para crescer profissionalmente, conciliando minha vida particular e profissional. Antes de ir trabalhar, verifico se está tudo em ordem com meu filho, marido e meu pet, deixo tudo preparado para que eles tenham um ótimo dia e eu também. Minha maior satisfação é saber da importância que o meu trabalho tem para as pessoas. Tenho muito orgulho de ser Enel”, conta.

Micheli Santos, profissional de Proteção de Redes, iniciou a carreira na Enel Distribuição São Paulo em 2014, aos 16 anos, como Jovem Aprendiz e teve a oportunidade de trabalhar em diversas áreas da distribuidora. Atualmente ela trabalha no setor Operacional e está empenhada em adquirir, cada vez mais, conhecimento para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. “O fato de conciliar meus estudos com o trabalho é um desafio diário e que exige muito esforço e dedicação. Uma dica que me ajuda bastante é ter uma rotina organizada e saber separar as atividades do trabalho, estudo e vida pessoal. A Enel é uma empresa bem dinâmica e um lugar muito agradável para se trabalhar”, finaliza.