Sem deputado, Santo André vê emendas à cidade minguarem

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/03/2021 | 00:01



Santo André é a cidade com o pior desempenho na relação entre emendas parlamentares da Assembleia Legislativa e número de habitantes no Grande ABC nos últimos dois anos, justamente no período em que não possui deputados.

Levantamento feito pelo Diário junto aos orçamentos estaduais e à lista de emendas propostas pelos deputados estaduais mostra desidratação do volume de receitas destinadas a Santo André desde o fim do mandato de Luiz Turco (PT), último parlamentar andreense, em 2018.

No orçamento vigente, aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro, R$ 1,75 milhão foram enviados para Santo André por meio de emendas. Per capita, a quantia representa R$ 2,43 por morador – são 721.368 habitantes em Santo André, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número é muito abaixo da média regional – R$ 7,31 – e também inferior ao montante per capita de Rio Grande da Serra, menor município da região, que obteve R$ 7,78.

Na eleição de 2018, Santo André não elegeu representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. A maioria dos votos dos andreenses foi depositada para forasteiros. Na corrida a Brasília, o campeão de votos foi Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que atingiu 34.678 votos. Entre os postulantes a deputado estadual, o melhor desempenho foi de Janaina Paschoal (PSL), uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff (PT), lembrada por 51.455 andreenses. A região elegeu seis deputados estaduais, sendo quatro de São Bernardo, Carla Morando (PSDB), Coronel Nishikawa (PSL), Teonilio Barba (PT), Luiz Fernando Teixeira (PT); um por Diadema, Márcio da Farmácia (Podemos); e um por São Caetano, Thiago Auricchio (PL). Já para a Câmara foram eleitos por São Bernardo Alex Manente(Cidadania) e Vicentinho (PT).

“Nos últimos anos, o eleitor da cidade, com algumas exceções, tem dificuldade de votar nos candidatos locais. É um cenário que independe de partido. O eleitorado opta por candidaturas de fora do município e prejudica muito as candidaturas regionais e as da cidade. Quem perde é Santo André, que deixa de ter investimentos e emendas”, lamentou Turco.

O petista classificou como “erro” do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ter pulverizado o apoio a candidatos a deputado na eleição de 2018. À ocasião, a Prefeitura tinha como aliados nas urnas Almir Cicote (Avante) e Professor Jobert Minhoca (PSDB) a estaduais e Ailton Lima (PSB) e Edson Sardano (PSD) a federal. Nenhum deles se elegeu.

“Quem tem a máquina sempre acaba ajudando na articulação política. E era o que a gente apostou em 2014, quando o (Carlos) Grana (PT, ex-prefeito) decidiu lançar nossa candidatura. Ele pensou em projetos para frente, com trabalho coletivo. Não sei o que o PSDB e o Paulinho pensam sobre isso, mas vejo que foi perdida uma boa oportunidade de Santo André ter um deputado diante da coligação que ele formou em torno de si.”

O empresário Duilio Pisaneschi foi deputado federal por Santo André nos anos 1990, quando a cidade chegou a emplacar quatro nomes ao mesmo tempo nas duas casas – Celso Daniel (PT-federal), Professor Luzinho (PT-estadual) e Israel Zekcer (PTB-estadual), em 1994. Hoje com 80 anos, ele lembra do peso que o município tinha nos amplos debates políticos e o quanto ter um mandato alinhado com o governo federal ajudou na captação de recursos. Duilio foi vice-líder do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) na Câmara Federal.

“Eu praticamente trouxe os R$ 30 milhões para concluir o (Hospital Estadual) Mário Covas. Trouxe recursos para a construção do porto seco de Santo André, na Avenida dos Estados, dinheiro para urbanização no Jardim Santo André, em processo de saneamento básico. Impedimos o processo de importação de pneus usados, para não matar a Firestone e Pirelli (empresas de Santo André). É sempre muito importante ter um deputado da cidade. Infelizmente não temos e acho que o Grande ABC é sub-representado ainda por cima”, comentou Duilio.

