Com 2 gols de Rodrigo Muniz, Flamengo supera Macaé e segue 100% no Carioca

06/03/2021 | 20:39



O Flamengo recebeu, neste sábado, o Macaé no Maracanã para partida da segunda rodada do Campeonato Carioca. Demonstrando domínio e bom futebol, a equipe rubro-negra, repleta de garotos, venceu por 2 a 0 e se mantém como líder da competição.

Com seis pontos, a equipe é líder da tabela do Campeonato Carioca, que iniciou na semana passada, enquanto o Macaé aparece como último colocado, sem ter conquistado ponto. A vitória tranquila poderia ter sido ainda maior não fossem as três finalizações que encontraram a trave, inclusive um pênalti.

O Jogo - O embate foi iniciado com muita pressão por parte do Flamengo, que demonstrou total domínio desde os primeiros minutos. Logo aos 3 minutos de jogo, Michael, vindo pela esquerda, fez boa jogada e mandou para João Gomes chutar forte, mas direto na trave. A temperatura do jogo seguia elevada. Aos 5 minutos, Pepê, ao brigar com a marcação, foi derrubado pelo goleiro Milton Raphael e foi marcado pênalti. O meia seguiu para a cobrança, mas não foi feliz em um chute rasteiro, que acertou a trave.

O Flamengo continuava chegando e oferecendo perigo. Aos 10 minutos, Thiaguinho recebeu e não desperdiçou a oportunidade de tocar para João Gomes, que bateu cruzado, mas não acertou. Só nos primeiros 10 minutos, o Flamengo fez quatro jogadas de muito risco para o Macaé, que buscava reagir e aproveitar as oportunidades de contra-ataque.

Em um desses momentos, Pedro Costa, em uma jogada de velocidade quando ultrapassou Michael e Ramon, cruzou para trás e a bola encontrou Lopeu, que buscou finalizar mas acertou a defesa do Flamengo. Apesar do perigo, o Flamengo seguia ditando o ritmo de jogo e voltou a oferecer perigo quando Pepê cabeceou direto em direção ao gol, mas acertou a trave de Milton Raphael.

Após a parada técnica, Thiaguinho voltou disposto a abrir o placar e fez sua primeira tentativa com tabela com Matheuzinho, que por pouco trouxe o primeiro gol do Flamengo, não fosse um toque de mão na bola quando tentou finalizar, aos 21 minutos. Cinco minutos depois, o atacante voltou a tentar mas chutou fraco demais para a distância e não exigiu esforço do goleiro Milton Raphael para afastar a jogada.

Logo, o Flamengo percebeu que seu caminho seria pela direita e, aos 37 minutos, Matheuzinho recebeu a bola de Pepê e levantou direto para a área. Quem estava pronto para recebê-la era Rodrigo Muniz, que não hesitou cabecear diretamente para o gol, abrindo o placar no Maracanã. Embalado após o primeiro tento, aos 41 a equipe rubro-negra se posicionou novamente com Thiaguinho para tentar balançar as redes novamente, após um passe de Pepê mas o goleiro adversário conseguiu a defesa. No minuto seguinte, Michael recebeu pela direita e conseguiu invadir a área, mas não teve para quem passar para completar, perdendo a vez para a defesa do Macaé.

No segundo tempo, o ritmo parecia menos acelerado que na primeira etapa da partida. O lance que trouxe perigo veio aos 11 minutos, quando Thiaguinho tentou jogada sozinho e conseguiu bateu forte para o gol, mas foi alvo da defesa do goleiro do Macaé. O jogo seguiu com criação de chances, mas o gol que ratificou a vitória do Flamengo veio aos 20 minutos, novamente com Rodrigo Muniz, que cabeceou novamente e conseguiu acertar em cheio no contrapé de Milton Raphael.

O Flamengo queria ainda ampliar o placar e veio com Ramon, aos 26 minutos, para buscar com velocidade pela esquerda, porém foi parado pela zaga do Macaé que mandou para escanteio. Nessa cobrança, Milton Raphael não conseguiu chegar a bola, que bateu em zagueiro do Macaé e quase aumentou a vantagem para o Flamengo. Aos 28 minutos, Hugo Moura, ao receber passe de Ramon, chutou sem hesitar e mandou a bola com força, mas direto na trave, sendo a terceira do jogo.

Por fim, Richard Rios, aos 38 minutos, buscou arriscar um chute de longe, mas não conseguiu mandar para dentro. Até os minutos finais, se manteve a pressão do Flamengo e o resultado poderia ter sido maior.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 0 X 2 FLAMENGO

MACAÉ - Milton Raphael; Pedro Costa (Marcus Vinícius), Helton Matheus, Edson Barba (Álvaro) e Patrick; Wagner Carioca, Amaral (Eduardo Guimarães), Rossales e Wallacer; Rafael Castro (Edy) e Lopeu. Técnico: Eduardo Allax.

FLAMENGO - Gabriel Batista; Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon; Gomes, Hugo Moura e Pepê (Richard Rios); Thiaguinho (Lázaro), Rodrigo Muniz e Michael. Técnico: Maurício Souza.

GOLS - Rodrigo Muniz, aos 37 do primeiro tempo e aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Costa, Álvaro, e Ramon.

LOCAL - Maracanã.