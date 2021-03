Arthur é o novo anjo no 'BBB 21'

06/03/2021 | 19:19



Arthur venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado, 6, no BBB 21. Além do colar que dará imunidade para um participante, o brother também ganhou R$ 10 mil. Ainda dentro da casa, houve um sorteio para definir quem participaria do desafio. Cada um precisava tirar uma bolinha de dentro de uma urna: a cor azul permitia a participação, enquanto a branca eliminava.

Caio, Gil, Pocah, Camilla, Viih Tube, Thais, Projota e Arthur seguiram adiante, então Fiuk, João, Juliette, Sarah e Carla Diaz não participaram da prova.

A gincana para definir o novo anjo consistiu em arremessar bolas com um lançador em direção a espécies de cestos, sendo que cada um tinha uma pontuação de 10 a 50 pontos. Em quatro lançamentos, quem somasse o maior número de pontos vencia a prova. O primeiro a lançar uma bola foi Projota, que terminou a disputa em segundo lugar, com 110 pontos. Arthur venceu com 120 pontos.

O novo anjo do Big Brother Brasil 21 escolheu Fiuk e Juliette para serem os "monstros" da semana. Os dois deverão usar uniforme e carregar uma lanterna na mão o tempo inteiro. Eles vão se revezar para ocupar uma guarita que ficará no gramado da casa, que deve permanecer ocupada sempre.

De vez em quando, um sinal sonoro vai indicar que o "mostro" que estiver na guarita tem de descer e subir uma cancela até o buzinaço parar. Por receberem o castigo, Juliette e Fiuk perderam 300 estalecas. Os participantes que estão na área vip da casa vão direto para a xepa.