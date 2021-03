Cidades temem falta de oxigênio

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



07/03/2021 | 00:01



Diante da lotação de leitos tanto na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) quanto na enfermaria das redes pública e privada com pacientes de Covid, o monitoramento dos níveis de oxigênio nos equipamentos é acompanhado de perto pelas cidades. No Grande ABC, São Caetano e Rio Grande da Serra assumem que temem desabastecimento e as outras cidades confiam nos fornecedores para que a região não tenha cenas como as vivenciadas por Manaus, no Amazonas, em janeiro, quando a falta do insumo provocou mortes e transferência de doentes para outras cidades e Estados.

Segundo a Prefeitura de São Caetano, o consumo do produto na pandemia teve alta de 30%. “Estamos com nosso fornecimento regular. A empresa tem mantido as entregas em dia, mesmo assim, a cidade tem receio, sim, da falta do oxigênio”, informou, por meio de nota. Em Rio Grande da Serra a alta no consumo chegou a 60% na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas do município e de 20% nas entregas domiciliares. “A cidade teme, sim, a falta de O2, como acreditamos que todo o nosso País teme”, disse, em nota.

Diadema informa que, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, não há indicador de aumento no consumo de oxigênio e não foi registrado desabastecimento. “Não houve nenhuma comunicação oficial da empresa prestadora informando qualquer tipo de intercorrência na distribuição. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde monitora constantemente o consumo para adotar as medidas que se façam necessárias.”

A Prefeitura de São Bernardo sinaliza que, com a implantação de 350 novos leitos exclusivos para a Covid-19, localizados nos hospitais Anchieta e de Urgência, o consumo de oxigênio foi ampliado na comparação com 2019, mas não deu detalhes quantitativos. “Os níveis dos gases medicinais no município são monitorados diariamente para que não haja falta. Os valores aferidos são informados para a empresa de fornecimento, que garante o abastecimento.”

Santo André reforça que, até o momento, “a distribuição de oxigênio aos hospitais de campanha e a toda a rede de saúde segue dentro da normalidade e em condições de atender à demanda do momento”.

Ribeirão Pires, devido ao aumento de número de casos, viu a necessidade em instalar na UPA Santa Luzia, um tanque criogênico, que armazena o insumo. O equipamento abastecerá, aproximadamente, 22 leitos (leia mais abaixo).

Mauá, que neste ano ficou com 100% dos leitos ocupados em diversas oportunidades, não retornou até o fechamento desta edição.

PRODUTO

Empresas que fornecem o insumo no País, a exemplo da White Martins (que possui unidades em Mauá e Diadema) e da Air Liquide S.A., foram contatadas pelo Diário, mas não se pronunciaram quanto a produção e distribuição de oxigênio.

Essas empresas produzem o oxigênio medicinal, que possui índice de pureza próximo de 99% de concentração. “Por meio de uma quantidade imensa de energia elétrica e de tecnologias adequadas se extrai o oxigênio do ar que respiramos, que possui 20% de oxigênio. Durante o processo esse gás é trabalhado, é limpo e armazenado de forma líquida (em tanques sob forte pressão) ou gasosa (armazenado nos chamados torpedos ou cilindros). A logística toda é feita, basicamente, pelas rodovias, em caminhões”, explica o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) Gonzalo Vecina Neto.

Segundo o especialista, os caminhões abastecem as grandes tubulações dos hospitais e unidades de saúde e/ou tanques, onde chegam aos leitos com a pressão adequada. “No País há quatro grandes empresas que dominam o mercado, estipulando preço alto, já que a tecnologia e o excessivo uso de energia elétrica na preparação do oxigênio medicinal também contribuem para deixar esse insumo caro, além do frete da logística”, acrescenta.

Gonzalo acredita que para que o insumo não falte aos pacientes com o novo coronavírus é necessário que os municípios conversem com os diretores de hospitais e seus fornecedores habituais para que, junto ao governo do Estado, tracem metas de demanda e procura. “Mesmo assim, acho que na maior parte das regiões brasileiras não se corre o risco de faltar oxigênio, como ocorreu em Manaus. Mas, a responsabilidade de estimar a demanda e a oferta é algo que o Estado pode fazer, se quiser fazer”, avalia.

O professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e consultor técnico do CNS (Conselho Nacional de Saúde) Francisco Funcia reforça que a saúde pública não é mercadoria e que o que vivemos no País está longe do que determina a OMS (Organização Mundial da Saúde): direito de cidadania. “A situação é dramática porque parte de um problema maior. Não dá para pensar em planejamento de compra de oxigênio sem ter a União, Estados e municípios pensando juntos, porque requer financiamento e verba. Neste ano, por exemplo, no projeto orçamentário da União, não há um centavo destinado ao combate à Covid. E não há como o setor privado, por sua vez, planejar a produção de oxigênio sem o planejamento do setor público. Mesmo se desdobrando, Estados e municípios não conseguem sem a União.”

O Diário também contatou a Secretaria de Saúde do Estado, mas não obteve resposta.

Médico intensivista acredita em planejamento da região