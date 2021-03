Uma volta a São Bernardo de 1913

Ademir Medici

07/03/2021 | 00:01



Dizia Nhô Totico em seus programas de rádio, primeira metade do século XX, fazendo merchandising quando o termo nem era usado:

– Você vai a Santos? Passe pela Vila de São Bernardo e peça proteção à Virgem na capelinha da Boa Viagem. E aproveite para um lanche no bar do Maurilio, que fica bem em frente da capela.

Cf. narrativa do marceneiro Mario Medice, nosso grande inspirador, especial para Memória.

----

Dois mil e vinte um apenas começa, mas Memória já tem uma foto favorita para ser a mais significativa do ano. Esta mesma, da Rua Marechal Deodoro, descoberta pela pesquisadora Maria Claudia Ferreira, a criadora do blog Santo André Ontem e Hoje.

Criativa, incansável, Claudia tem ampliado horizontes e se interessado pelo conjunto das sete cidades, e não apenas por Santo André, a sua cidade, dividindo com você, prezado leitor, as pérolas que descobre.

A capelinha da Boa Viagem, construída no século XIX e tombada pelo Patrimônio Municipal, permanece preservada. Quase sempre aberta, mesmo com a pandemia. Flores naturais no altar junto à virgem. É o grande cenário da chegada da Procissão dos Carroceiros, a festa maior em louvor à Boa Viagem e a mais antiga manifestação folclórico-religiosa do Grande ABC – festa infelizmente não realizada em 2020 por causa do drama vivido pelo mundo inteiro.

Esta capelinha, em São Bernardo, na verdade, é regional e nacional. Os antigos vinham de todos os pontos para as festas do Largo da Matriz, num intercâmbio verdadeiramente regional. Todo o trânsito que ia e vinha de Santos a São Paulo passava em frente à capela, até que a Via Anchieta fosse construída.

Do Pilar Velho, em Ribeirão Pires, a Piraporinha, em Diadema, os festeiros eram eleitos e nomeados, e a Igreja reunia seus fiéis em romarias. As festas em São Caetano, em Santo André, em Mauá, em Paranapiacaba, até mesmo na Penha, em São Paulo. Seguiam os marianos, as filhas de Maria, cruzadas e cruzadinhas, irmandades todas, padres e irmãs, passando por cenários como este agora revivido – contas feitas, 108 anos atrás.





QUE FOTO É ESTA?

Mas, afinal, qual a razão desta fotografia? A valeta aberta é uma boa dica. Por que a valeta? A Claudia descobriu, e amanhã conta pra gente. Temos mais cinco fotos da época – 1913 – para mostrar.

Dia da Indústria Paulista em 1956

Há 65 anos o 18 de fevereiro era celebrado com várias atividades, cumprindo-se o decreto do governador Lucas Nogueira Garcez que instituiu a data em 1953

Em 1956, em Santo André, os festejos foram antecipados para 16 de fevereiro, por ocasião do jantar-reunião mensal promovido pelo Rotary andreense no Restaurante Anchieta, que ficava – imaginem! – em pleno Largo da Estátua.