Arthur vence a prova e se torna o anjo da semana no BBB 21

06/03/2021 | 16:11



Aconteceu neste sábado, dia 6, mais uma prova do anjo no Big Brother Brasil 21 e a dinâmica exigia habilidade com os braços e um pouco de concentração dos brothers para fazer alguns arremessos com uma bola por meio de uma catapulta.

E como de costume, os participantes tiveram que sortear quem participaria da prova e Arthur, Projota, Vihh Tube, Camilla de Lucas, Gilberto, Caio, Thais e Pocah que acabaram vencendo o sorteio e puderam participar da dinâmica.

Quem acabou levando a melhor em tudo isso foi o Arthur que é o novo anjo da semana e além de vencer a competição, ainda levou para casa mais dez mil reais e uma escova elétrica de um dos participantes.

E mesmo levando tudo isso e faturando o prêmio mais alto da prova, o crossfiteiro ainda teve tempo para se lamentar e assim que acabou a dinâmica ele desabafou:

A pior vitória da minha vida!

Tudo porque o seu melhor amigo dentro do BBB 21, Projota, estava liderando a prova e Arthur acabou ultrapassando os pontos do amigo. Lembrando que toda a dinâmica da semana já foi compartilhado por Tiago Leifert por conta do paredão falso!