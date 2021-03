Glória Maria será afastada de gravações do Globo Repórter por causa do avanço da pandemia da Covid-19

06/03/2021 | 15:11



Segundo informações do jornal Extra, Glória Maria será afastada temporariamente das gravações do programa Globo Repórter. Por ser parte do grupo de risco, a medida de prevenção foi tomada devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus. Glória já estava gravando no jardim de sua casa, mas ainda assim, era necessária a presença de outros profissionais.

Duas edições do programa já foram gravadas com Glória, mas depois disso, o programa será apresentado apenas por Sandra Annenberg. De acordo com um trecho do comunicado divulgado pela Rede Globo:

Como acontece desde o início da pandemia, os jornalistas do grupo de risco têm trabalhado de casa, contribuindo para a extensa e fundamental cobertura da pandemia e de outros fatos importantes no Brasil e no mundo, em todas as plataformas do jornalismo da Globo.

Na Globonews, a jornalista Andréia Sadi, que está grávida, deixará o comando do programa Papo de Política. Outros programas como: GloboNews Miriam Leitão, Roberto D?Avila e Diálogos com Mário Sérgio Conti, foram adiados por pelo menos um mês.