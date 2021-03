Em hotel de Las Vegas, Nicolas Cage se casa pela quinta vez

06/03/2021 | 14:10



Nicolas Cage se casou mais uma vez! Segundo a revista People, o ator de 57 anos de idade se casou com Riko Shibata no dia 16 de fevereiro, no Wynn Hotel, em Las Vegas. A notícia veio à tona na última sexta-feira, dia 5. De acordo com um representante de Nicolas:

A data foi escolhida para homenagear o aniversário do falecido pai do noivo. A noiva usava um quimono japonês artesanal de Kyoto, que exigia três camadas.

Ainda segundo a revista, Nicolas Cage confirmou a notícia do casamento:

É verdade, e estamos muito felizes.

O casal se conheceu em Shiga, no Japão, há mais de um ano. O representante do ator também disse:

Após o casamento, o casal feliz se juntou para uma pequena celebração com a presença da ex-mulher de Nicolas, Alice (de quem ele continua muito amigo) e seu filho Kal.

Esse é o quinto casamento de Nicolas Cage, que já foi casado com Erike Kookie por quatro dias em 2019, além de Patricia Arquette, de 1995 a 2001, Lisa Marie Presley de 2002 a 2004 e Alice Kim de 2004 a 2016.