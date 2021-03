Grêmio encerra preparação e pode ter mudanças para final contra o Palmeiras

06/03/2021 | 14:10



O Grêmio encerrou na manhã deste sábado, em Atibaia, a preparação para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, marcada para este domingo, às 18 horas, no Allianz Parque. O time gaúcho precisa reverter a desvantagem, já que perdeu o primeiro duelo por 1 a 0, e pode ter mudanças na escalação.

O técnico Renato Gaúcho orientou um treinamento tático com o time que inicia a partida e também observou os atletas em atividades de bola parada e pênaltis. Ele já definiu quem serão os titulares, mas não adiantou suas escolhas. A tendência é de que a escalação seja diferente da que foi derrotada pelo Palmeiras em Porto Alegre no domingo passado.

A atividade derradeira da temporada 2020 teve início às 9h30. Depois de uma conversa com o grupo, o treinador chamou os 11 escolhidos que vão iniciar o jogo e fez um trabalho de posicionamento e transições, orientando os atletas nos movimentos em campo. O técnico gremista repetiu jogadas específicas.

Depois, todo o grupo se juntou para os dois treinos finais: bolas paradas, ofensiva e defensiva e, por fim, cobranças de pênalti.

Há dúvidas na escalação em mais de uma posição. No gol, é provável que Paulo Victor siga como titular. Na lateral direita, no entanto, o jovem Vanderson deve ganhar a disputa com Victor Ferraz. No ataque, Ferreira também se candidata a entrar no time. Se isso acontecer, Alisson irá para o banco de reservas.

Também existe a possibilidade de mudança no meio de campo. Jean Pyerre é o titular, mas não agradou no primeiro jogo da final, e também em outras partidas anteriores, e pode deixar a equipe.

Os atletas almoçaram no hotel em Atibaia que serviu de concentração à equipe e viajaram a São Paulo no início desta tarde. A delegação gremista já está na capital paulista. os jogadores ainda têm sessão de vídeo e palestra antes do confronto.

Com 1 a 0 contra no placar, o Grêmio, que busca seu sexto título na Copa do Brasil, pode decidir o duelo nas penalidades em caso de vitória por um gol de diferença. Para garantir a taça nos 90 minutos, a equipe gaúcha precisa construir placar com dois ou mais gols. O Palmeiras tem a vantagem do empate para ser campeão pela quarta vez do torneio.