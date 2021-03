Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 7,9 milhões

06/03/2021 | 14:10



O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 7.941.173 nesta sexta-feira, 5, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O crescimento em relação ao dado desta quinta-feira, 4, foi de 269.648 novos imunizados. O total da população brasileira imunizada é de 3,75%.

Entre os 7,9 milhões de imunizados, 2.611.071 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 1,23% do total da população brasileira; 147.177 segundas doses foram aplicadas entre esta quinta e esta sexta-feira.

Em números absolutos, o maior número de vacinados está em São Paulo (2,35 milhões), seguido por Minas (633 mil) e Rio (590 mil). Proporcionalmente, o Estado com a população mais vacinada é o Amazonas, onde 6,62% das pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante. A menor proporção é a do Pará, com 1,87%.