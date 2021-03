Paulo Zulu abre o coração e dá detalhes do acidente que sofreu recentemente: - Outra percepção

06/03/2021 | 12:11



Como você viu, Paulo Zulu levou um susto recentemente após sofrer um acidente doméstico. No início de 2021, o ator de 57 anos de idade estava calibrando os pneus de seu carro e, ao levantar, acabou batendo o topo da cabeça. O galo sumiu dois dias depois da batida, mas o modelo começou a sentir tonturas. Dias depois, Zulu desmaiou no banheiro de sua casa, em Santa Catarina. Lá, nenhum problema de saúde foi constatado, mas sua esposa insistiu para que ele passasse por mais exames. Então, uma surpresa: ele estava com um sangramento no cérebro, além de alguns coágulos naquela região.

Atualmente no ar como Romeu na reprise de Laços de Família, na Globo, Paulo abriu o coração sobre o acontecido para o Domingo Espetacular, em que ele conta o que sentiu quando acordou no hospital:

- A minha sensação era como só existisse a minha cabeça, eu não tinha corpo como se tivesse uma outra percepção, uma outra dimensão.

E deu mais detalhes sobre seu diagnóstico:

- Eu tive um traumatismo encéfalo craniano, não foi uma pancada a ponto de eu achar que pudesse ter afetado a minha caixa craniana e ter lesionado a parte do miolo.