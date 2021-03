Do dgabc.com.br



06/03/2021 | 11:37



O tráfego está lento na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 67 ao km 70, por conta de uma manifestação que ocorre fora do trecho de concessão Ecovias.



Há lentidão também na via Anchieta, no acesso a Alemoa, do km 63 ao km 64, por obras fora do trecho de concessão.



As outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) têm tráfego normal.



O tempo está encoberto, com chuva em alguns pontos. A visibilidade é boa neste momento.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.