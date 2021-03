Ataque cibernético comandado por hackers chineses atinge clientes da Microsoft

06/03/2021 | 10:15



Um ataque cibernético ao software de e-mail Outlook da Microsoft atingiu dezenas de milhares de empresas, escritórios do governo e escolas nos Estados Unidos, de acordo com pessoas informadas sobre o assunto.

Muitas das vítimas do ataque, que a Microsoft disse ter sido executado por uma rede suspeita de hackers chineses, parecem ser pequenas empresas e governos estaduais e locais. As estimativas do total de vítimas mundiais foram aproximadas e variaram amplamente até ontem. Dezenas de milhares de clientes parecem ter sido afetados, mas esse número pode ser superior a 250 mil, segundo uma fonte.

Embora muitos dos afetados provavelmente tenham pouco valor de inteligência devido aos alvos do ataque, é provável que também tenham alvos de espionagem de alto valor, disse uma das pessoas.

Os hackers exploraram uma série de quatro falhas no software Exchange da Microsoft para invadir contas de e-mail e ler mensagens sem autorização, e para instalar software não autorizado, disse a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires