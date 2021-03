Em festa do BBB21, Rodolffo conta suposta história de traição de Gabriel Medina: - Pulou a cerquinha

06/03/2021 | 10:10



Na noite da última sexta-feira, dia 5, os brothers e sisters do BBB21 curtiram uma festa para lá de animada, no comando do DJ Pedro Sampaio e das cantoras Lexa e Luísa Sonza. E apesar de terem gerado memes comentados nas redes sociais, uma conversa entre Rodolffo e Arthur acabou chamando a atenção por envolver um famoso fora da casa: Gabriel Medina.

Em determinado momento da madrugada, o cantor sertanejo fala para Arthur sobre uma festa em que conversou com o surfista, que tinha levado bebida escondido:

- Eu fiquei trocando ideia com o Medina. Ele bebendo vodka numa garrafinha disfarçada.

Em seguida, Rodolffo alega que Medina teria transado com uma mulher no camarim, na ocasião, e deixou subentendido que a relação foi traição:

- Comeu a mais deliciosa dentro do camarim. Pulou a cerquinha.

Arthur então ri e pergunta para o líder da semana:

- Nós vamos ter essa moral, será? Um dia? Você é outra pegada, eu não, eu sou rato, eu sou cria da quebrada.