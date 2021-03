Região supera marca de 200 mil pessoas vacinadas

Anderson Fattori



06/03/2021 | 00:07



As cidades do Grande ABC superaram ontem as marcas de 200 mil vacinas aplicadas e 50 mil pessoas que já receberam o reforço contra a Covid. Desde a primeira dose, aplicada em 19 de janeiro, foram 206.520 munícipes que receberam a imunização, entre eles 54.384 que estão completamente protegidos do novo coronavírus.

Os números representam apenas 7,3% dos 2.807.712 moradores do Grande ABC, taxa que ainda é muito baixa, já que especialistas avaliam que a pandemia será controlada apenas quando 70% da população estiver imune ao vírus.

São Caetano segue como a cidade do Grande ABC que mais vacinou proporcionalmente sua população até agora. Foram 25.657 moradores que receberam pelo menos uma dose dos imunizantes, o que corresponde a 15,8% dos 161.957 habitantes. Na segunda posição está Santo André, com 8,5% dos moradores vacinados (61.477 doses), seguida por São Bernardo, com 7,6% (63.944); Ribeirão Pires, com 7,6% (9.505); Mauá, com 5,1% (24.530); Diadema, com 4,5% (19.354); e Rio Grande da Serra, com 4% (2.053).

Até agora, as sete cidades do Grande ABC já receberam 234.459 doses de imunizantes, sendo 76% da Coronavac/Butantan (178.209) e 24% da Covishield/Oxford (56.250).

São Bernardo é a cidade que mais usou as doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde no PNI (Programa Nacional de Imunização), aplicando 94,1% do montante de 67.922 vacinas que recebeu. Do outro lado, Diadema só utilizou 78,6% dos 24.626 vacinas que tem direito até agora.

As cidades da região aguardam para hoje ou amanhã um novo lote da Coronavac para seguir a vacinação de idosos de 77 a 79 anos e aplicar o reforço em pessoas com mais de 80 anos, além de profissionais da saúde.

PROGRAMAÇÃO

O Ministério da Sáude divulgou ontem cronograma com datas e quantidade de vacinas da Coronavac que serão entregues pelo Instituto Butantan em março. Além dos 900 mil imunizantes que já estão nas mãos da pasta federal e que serão distrubuídos neste fim de semana, ainda ficam prontos até o fim do mês mais 21,8 milhões, sendo 1,7 milhão no dia 8; 1,2 milhão no dia 10; 3,3 milhões no dia 15; 2 milhões no dia 17; 3 milhões no dia 22; 2,2 milhões no dia 24; 6 milhões no dia 29; e 2,4 milhões no dia 31.