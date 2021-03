Grande ABC põe em prática restrições da fase vermelha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/03/2021 | 00:01



O Grande ABC e todas as regiões do Estado entram hoje na fase vermelha do Plano São Paulo, que vai se estender pelo menos até o dia 19 de março ou até que o nível de ocupação nos hospitais públicos e privados apresente melhoras. Ontem, as taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 79,1% na Grande São Paulo e 77,4% no Estado.



Nesta fase, podem funcionar apenas serviços essenciais, como supermercados, padarias, centros médicos, clínicas veterinárias entre outros – veja a relação na arte acima. Centros comerciais, shoppings, parques e demais locais que envolvem a presença de público devem permanecer fechados. Igrejas podem abrir com 30% da capacidade. Já bares e restaurantes só podem atender clientes por meio de drive-thru ou delivery.



Além das restrições ao comércio, as cidades seguiram as determinações do governo do Estado e estabeleceram toque de recolher das 20h às 5h, ou seja, não é permitida a circulação de pedestres e carros durante este período sem que haja uma justificativa. Do Grande ABC, São Bernardo foi a única cidade a proibir, por meio de decreto, a circulação de ônibus municipais neste horário, em contrapartida, o município retirou a imposição de multas de trânsito para carros flagrados na cidade durante o toque de recolher.



Bancos vão abrir durante a fase vermelha, mas o uso será restrito aos usuários que necessitem de atendimento presencial. Gestantes e idosos terão direito a horário preferencial, das 9h às 10h. Já centros de atendimento ao público como as unidades do Poupatempo estarão fechadas, funcionando apenas pelos canais virtuais, assim como o Atende Fácil, de São Caetano, que também estará restrito aos serviços on-line.