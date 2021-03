S.Bernardo FC reencontra o 1º de Maio contra o RB Brasi

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/03/2021 | 00:01



O São Bernardo FC parte hoje em busca de sua primeira vitória no Paulista da Série A-2. Depois de estrear com empate por 2 a 2 com o Rio Claro, fora de casa, hoje, às 15h, o Tigre reencontra o Estádio 1º de Maio, onde receberá o Red Bull Brasil, que lidera provisoriamente a competição após superar o Taubaté, por 2 a 0.

O técnico Ricardo Catalá terá uma baixa e uma novidade para este compromisso. Desfalque na estreia, o meia-atacante Vitinho está fora mais uma vez em razão de lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, que o manterá fora por 20 dias. Por outro lado, o zagueiro Renan Diniz, revelado no Santo André, foi confirmado como reforço. Aos 28 anos, passou as últimas cinco temporadas no Adanaspor, da Turquia. “Já vinha treinando com o grupo e sei da qualidade da equipe. Estou muito motivado em poder ajudar.”