Fluminense acerta chegadas de Samuel Xavier, Wellington e Rafael Ribeiro

05/03/2021 | 21:29



O técnico Roger Machado ainda não estreou oficialmente no Fluminense, mas já está ganhando novas peças para a volta à Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, o clube anunciou as chegadas dos experientes Samuel Xavier e Wellington, além do zagueiro Rafael Ribeiro.

Samuel Xavier chega para disputar uma vaga na lateral direita com o jovem Calegari. Com jogos duros pela frente, Roger queria atletas mais experientes e o jogador ex-Ceará era prioridade.

A contratação do lateral de 30 anos foi revelada há alguns dias por Vina, seu companheiro no Ceará, que já defendeu o Fluminense e desejou sorte para Samuel Xavier no Rio. Seu contrato é de dois anos.

Wellington é outro nome de peso. Cão de guarda no meio-campo, o volante vai disputar vaga com o jovem Martinelli e Yago Felipe. Tem tudo para se firmar também. "Tive uma chegada muito boa, vi o quanto o Fluminense é enorme. Estou muito feliz em iniciar esse novo ciclo na minha carreira e espero que seja com títulos, para marcar meu nome na história do Fluminense", disse o ex-jogador do Athletico-PR, que assinou até dezembro.

Já o zagueiro Rafael Ribeiro foi emprestado pelo Náutico e deve compor o elenco. "Feliz demais por estar em um clube dessa dimensão. Agora é trabalhar para conquistar meu espaço, respeitando meus companheiros. Que esse ano seja abençoado para todos nós."