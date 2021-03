Sem ter documentação regularizada, Davó tem reestreia pelo Guarani adiada

05/03/2021 | 19:29



Ainda não vai ser nesse domingo a reestreia de Davó no Guarani. Emprestado pelo Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista, o atacante de 21 anos ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Assim, Davó não está à disposição do técnico Allan Aal para o jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para as 15 horas de domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, e válido pela terceira rodada do Paulistão.

Revelado no Guarani depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, Davó foi contratado pelo Corinthians no ano passado, mas não vingou e acabou perdendo espaço com Vagner Mancini. Foram sete jogos e dois gols. Acabou sendo afastado depois de se recusar a disputar um jogo pelo time sub-23.

Outro atleta que não deve estar à disposição de Allan Aal é Bruno Sávio. Titular na estreia, o atacante tem uma lesão na costela e já desfalcou o time campineiro na vitória sobre o Botafogo-SP, por 1 a 0.

Em relação ao time que iniciou o duelo em Ribeirão Preto, o treinador pode realizar uma mudança. Autor do gol da vitória, o volante Rodrigo Andrade disputa vaga com Índio entre os titulares. Com três pontos, o Guarani aparece na vice-liderança do Grupo D, atrás apenas do Mirassol, que tem quatro.