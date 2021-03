Obituário - 6 de março de 2021

Ademir Medici

06/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Yolanda Buzzo da Silva, 99. Natural de Charque (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 3, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Cardoso de Oliveira, 88. Natural de Chalé (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Agricultor aposentado. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Barbosa da Luz, 86. Natural de Agudos (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo de Souza, 85. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Cabral de Lima, 81. Natural de Três Barras (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

Sérgio Luiz Baptista de Almeida, 80. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Conjunto Promorar Rio Claro, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euridice Paulo Negocia, 76. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Bueno de Mello, 74. Natural de Mairinque (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elza da Silveira Stanvoc, 71. Natural de Muzambinho (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Juraci Maria Canhassi Pastorelli, 69. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jadir do Nascimento Silva, 68. Natural de Conceição do Mato Dentro (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pedreiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisete Leite da Silva, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena dos Santos Montino, 67. Natural de Tucano (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Aparecido de Arruda, 63. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Antonio de Oliveira, 62. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Donizete Costa, 62. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Edineuza dos Santos Xavier, 58. Natural de Juacema (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Diarista. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Aurélio Ribeiro, 56. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Regina Cogui, 53. Natural de Brrazópolis (Paraná). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cozinheira. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Nhola Martins, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Músico. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Carlos Eugênio Rodrigues Serrano, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Estoquista. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Antonio Miranda de Almeida, 56. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Vander de Lima Ferreira, 39. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Moisés Oliveira Santana, 94. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Gracinda de Jesus Malvaso, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Luzia. Dia 3. Memorial Planalto.

Ozana Hildebrandi de Carvalho, 86. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Hercely Gonçalves dos Santos, 77. Natural de Diogo Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal.

Judite de Lima Minharo, 76. Residia no Jardim Apurá, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Municipal.

Nair de Luccas Soares, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Maria Helena da Silva Cavalcante, 56. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Jardim da Colina.



M A U Á

Dorfana Moraes da Silva, 73. Natural de Mauá. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Santo André. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Heroaldo Cangussu Corrêia, 66. Natural de Marabá Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Lucília Fidelcona Maia dos Santos, 61. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Aparecida de Souza Pereira, 76. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

Ofeu Henrique Duglio Lopes, 75. Natural do Uruguai. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Eufrósia de Jesus Santos, 60. Natural de Porto Verde (Sergipe). Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Manoel Santos da Hora, 58. Natural de Salvador (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.