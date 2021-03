Meghan Markle acusa Kate Middleton e Camilla Parker Bowles de espalhar notícias negativas sobre ela

05/03/2021 | 18:10



Meghan Markle parece não ter dúvidas sobre quem teria vazado informações negativas sobre ela para a imprensa britânica. Segundo o Daily Mail, a Duquesa de Sussex acredita que Kate Middleton e a sogra Camilla Parker Bowles, esposa do príncipe Charles, estariam por trás dos ataques dos jornais.

De acordo com as teorias, teria sido através de Kate que a imprensa tomou conhecimento da história de que Markle supostamente a teria humilhado durante uma das provas de seu vestido do casamento com príncipe Harry, no início de 2019.

Middleton e Camilla também estariam por trás das notícias sobre a insistência de Meghan em usar uma tiara de seu gosto no casamento, e não a que tinha sido escolhida pela família real.

Ainda de acordo com o jornal, por essas e outras, Meghan não teria dúvida de que foi a dupla que divulgou a informação de que ela teria praticado bullying com os funcionários do palácio. Teria sido essa a razão para Markle dizer para Oprah que a realeza perpetua falsidades? Parece que muito será explicado durante a exibição da entrevista dela e do Duque de Sussex para a CBS neste domingo, dia 7.

Em defesa de Meghan

Apesar do programa ainda não ter ido ao ar, a Duquesa de Sussex já está sofrendo fortes retaliações. Entre acusações e rumores, os amigos de Meghan decidiram se unir para defender a ex-atriz.

Uma delas foi a especialista em beleza Deepica Mutyala, que trabalhou com Markle antes dela entrar para a realeza. Em um post no Instagram, ela escreveu:

Seis anos atrás, conheci a mulher mais doce. Ela era incrivelmente bonita, sim, mas o que realmente me impressionou foi seu coração, intelecto e sua generosidade. Ela saiu de seu caminho para ajudar outros, inclusive eu, sem pedir nada em troca.

Daniel Martin, maquiador que também já trabalhou com Markle, a descreveu com uma passagem do livro chinês Tao Te Ching:

Porque ela não é egocêntrica, as pessoas podem ver a luz nela. Porque ela não se vangloria, ela se torna um exemplo brilhante. Porque ela não se glorifica, ela se torna uma pessoa de mérito. Porque ela não deseja nada do mundo, o mundo não pode vencê-la.

Outras personalidades como a atriz Janina Gavankar, amiga de Markle há 17 anos, Angela Harvey, redatora da série Suits, e Patrick J. Adams, que contracenou com Meghan na série, também defenderam a duquesa em suas redes sociais.

A diretora e produtora executiva Silver Tree, amiga pessoal da atriz, não só saiu em sua defesa, como compartilhou imagens raras de Markle, inclusive ao lado do pequeno Archie.

Em parte da legenda no Instagram, ela escreveu:

Ela é a amiga que insiste em sempre ouvir os detalhes da sua vida, do seu dia, da vida dos seus filhos, dos dias dos seus filhos, antes dela. Sempre antes dela. A amiga que enche a casa de todas as suas coisas favoritas quando você a visita e finge que já as teve - só porque quer que o momento seja para você e não para ela. É sempre assim com seus amigos - nós antes dela.