Leonardo se pronuncia pela primeira vez após morte de assessor

05/03/2021 | 18:10



Como você acompanhou, um trágico acidente ocorreu na fazenda do cantor Leonardo em Jussara, Goiás, e tirou a vida de Milton Rodrigues, também conhecido como Passim - amigo próximo e assessor de imprensa do artista. Leonardo, que ainda não havia se pronunciado sobre o ocorrido, realizou uma publicação em seu Instagram em homenagem ao amigo.

Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas, Passim, minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conheço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus, meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, a esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor que ele tanto amava, os irmãos, ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia.

De acordo com a TV Anhanguera, a morte do assessor aconteceu por volta das duas horas da madrugada de quinta-feira, dia 4, mas o corpo só foi encontrado por volta do meio-dia e meia. A morte foi inicialmente noticiada como possível suicídio. Após as primeiras investigações, a polícia descartou essa hipótese e informou que provavelmente, foram tiros acidentais:

- Chegamos à conclusão preliminar que a morte, infelizmente ocorrida, decorreu de um manuseio incorreto e imprudente de arma de fogo, contou o delegado Kléber Toledo, responsável pelo caso. O jornal afirmou ainda que as outras três pessoas que estavam na casa prestarão depoimento formal, após serem ouvidas no local.

A Polícia Civil informou ainda que Passim estava sozinho numa suíte no momento dos disparos, e foi ao banheiro para tentar estancar o sangramento. Ele não resistiu à hemorragia e morreu dentro do cômodo.