Ana Hickmann compartilha fim de semana em família nas redes sociais

05/03/2021 | 17:11



Ana Hickmann resolveu compartilhar um pouquinho de seu fim de semana em família nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 4, a apresentadora publicou um vídeo em seu canal no YouTube onde mostra como costuma passar os seus sábados e domingos, principalmente agora durante a pandemia do novo coronavírus. Grande parte do final de semana de Hickmann foi em sua mansão de luxo em Itu, interior de São Paulo, ao lado do marido Alexandre Correa e do filho, Alexandre Jr., também chamado de Alezinho.

No sábado, os três passaram a manhã na piscina, e depois, saíram para comprar brinquedos para Alexandre Jr. À noite, Ana fez uma forminha comestível de chocolate para acompanhar o sorvete. Já o domingo foi bem realzão: horas e horas de preguiça junto com os cachorros da família.

Durante o vídeo, Ana ainda registra inúmeros momentos fofos entre pai e filho. Os dois realmente são um grude que só!