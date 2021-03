Esposa de Edson, Deia Cypri fala sobre o estado de saúde do cantor, internado com Covid-19

05/03/2021 | 17:10



Como você viu, o cantor Edson, da dupla com Hudson, foi internado após ter testado positivo para o novo coronavírus. E na tarde desta sexta-feira, dia 5, a esposa do músico resolveu se pronunciar. Em entrevista ao quadro A Hora da Venenosa, do programa Balanço Geral, Deia Cypri falou sobre o estado de saúde do marido e deixou claro que Edson está bem, respirando sem a ajuda de aparelhos.

- Infelizmente a gente testou positivo. Eu testei primeiro, os sintomas começaram comigo, e aí ele cuidou de mim. Só nós em casa, não tinha o que fazer, e ele estou positivo também. Mas ele está bem, está tudo controlado. Ele só está sendo assistido mais de perto, está tendo um cuidado mais próximo. Quero agradecer a todos e peço orações por nós.

Hudson também falou sobre a internação do irmão nas redes sociais. No Instagram, o artista compartilhou um clique dos dois ainda crianças, e escreveu o seguinte na legenda:

Desejando aqui toda força e amor do mundo ao meu irmão Edson! Como vocês sabem, ele foi diagnosticado com Covid-19, mas já está recebendo os cuidados médicos e, em breve, estará ao meu lado fazendo muita música boa! Edson, amo você! Tô com saudades! Fica bom logo!

Estamos na torcida por Edson!