Leonardo lamenta morte de assessor por tiro acidental: 'Terrível tragédia'

05/03/2021 | 16:44



Nilton Rodrigues, 60, assessor e amigo pessoal do cantor Leonardo, morreu baleado na quinta-feira, 4. O tiro acidental aconteceu na fazenda Talismã, que pertence ao artista e fica em Jussara, no noroeste de Goiás. Passim, como era conhecido, trabalhava com o sertanejo há 30 anos.

A informação sobre o disparo de uma arma de fogo foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor, que também afirmou que o disparo que atingiu Nilton foi acidental.

Nas redes sociais, Leonardo lamentou a morte do amigo. "Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas (...) Estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos (...) Ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia", escreveu nesta sexta-feira, 5.

A esposa do cantor, Poliana Rocha, também homenageou Nilton. "Você sempre será uma das pessoas mais importantes e amadas por mim e minha família. Com você a vida era leve, o riso era fácil, o sono mais tranquilo, proteção diária, companheirismo constante".

"Você sempre me encorajava (...) me dizia: 'eu cuido do meu companheiro (Léo) e você vai a luta'. E agora? Como faremos com o vazio que você deixou? Seu amigo aqui Leonardo ficou sem chão (...) Até sempre, meu amigo! Esteja onde você estiver, jamais vou te esquecer", escreveu Poliana.

Zé Felipe, um dos filhos do artista, compartilhou um vídeo com Passim. Nas imagens, ele pede "Faz um favor, não morre nunca?" e Nilton responde: "Nunca". Zé retruca: "Se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo". Na legenda da publicação, ele lamentou: "Não dá para acreditar".