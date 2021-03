Após adiar retorno presencial na rede pública, Ribeirão Pires suspende aulas nas escolas particulares

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 16:08



Ninguém vai ter aula presencial nas próximas semanas em Ribeirão Pires por causa do isolamento imposto pela epidemia de Covid-19. A Prefeitura publicou decreto municipal que suspende as atividades escolares presenciais na rede privada de ensino. A nova determinação valerá a partir de sábado (6), até 19 de março. As aulas presenciais na rede estadual seguem suspensas até 22 de março e para a rede municipal a retomada de atividades dentro das unidades escolares está prevista para 5 de abril.

Para a rede municipal, estão mantidas as atividades remotas por meio da plataforma digital Educa Ribeirão ou da retirada, por agendamento, dos conteúdos impressos nas unidades. Além disso, continuam em funcionamento os plantões de atendimento às famílias dos estudantes, para esclarecimento de dúvidas e orientações, pelas mídias.

Para a Secretaria de Educação Municipal, o horário de expediente está reduzido para o período das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira (exceto 19/03, feriado do aniversário da cidade). O atendimento ao público na Secretaria de Educação será realizado somente pelo telefone 4828-9600 ou pelo e-mail sec@ribeiraopires.sp.gov.br.

OUTRAS CIDADES

Santo André informou que o retorno das aulas presenciais nas redes municipal e estadual, que estava previsto para o dia 8, foi adiado até o fim da fase vermelha, ou seja, pelo menos até 19 de março. Neste período, as aulas na rede municipal serão realizadas de maneira remota. Os estudantes podem ter acesso ao material pela internet ou retirando a versão impressa nas unidades. Escolas particulares que já retomaram as atividades podem permanecer funcionando, desde que cumprindo o limite máximo de 35% de alunos presentes nas salas de aula.

A Prefeitura de São Bernardo informou que as aulas presenciais na rede pública, tanto municipal quanto estadual, seguirão suspensas. “O ensino remoto nas escolas municipais será retomado dia 8. As unidades particulares, por sua vez, estão autorizadas a manter atividades hibridas, presenciais e remotas (a distância), porém, limitadas a 35% da capacidade”, informou, em nota.

A Secretaria de Educação de São Caetano disse que irá seguir o Plano São Paulo, que prevê a manutenção das aulas presenciais, em modelo híbrido (juntamente com aulas on-line), e capacidade máxima de 35% de alunos em sala de aula, como já vinha ocorrendo nas escolas da cidade.

Diadema informou que decreto sobre as regras de restrição nesta fase vermelha, incluindo as datas de volta às aulas, será publicado hoje, assim como Mauá.

Em Rio Grande da Serra, a volta às aulas na rede pública está prevista para 5 de abril, mesma data que as da rede estadual.

(Por Yara Ferraz)