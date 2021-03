Eliana encontra Angélica e Xuxa em seu programa e se declara para as amigas: - Eu tenho um baita orgulho

05/03/2021 | 16:10



No próximo domingo, dia 7, o programa de Eliana no SBT exibirá um encontro especial da apresentadora com Xuxa e Angélica! As três batem um papo divertido e vão matar a curiosidade dos fãs sobre o que elas conversam no grupo de WhatsApp! Eliana aproveitou o encontro para se declarar para as amigas:

- Esse encontro é um pretexto pra gente selar publicamente o que já existe. Eu sempre admirei muito a trajetória de vocês e admiro hoje. Vocês se tornaram mulheres tão inspiradoras. Eu tenho um baita orgulho, maior carinho de estar nesse grupo.

No Rio de Janeiro, Eliana visita a casa de Xuxa, que comenta sobre veganismo e juntas cozinham um macarrão de arroz com legumes:

- Não casava eu dizer que sempre fui apaixonada por bicho e comer bicho. Eu estava sendo hipócrita. Não estava casando com a minha filosofia de vida, com o que eu sempre acreditei, contou Xuxa.

As duas ainda trocaram de papéis e recriaram capas icônicas de álbuns lançados por elas. Eliana vestiu a roupa do primeiro Xou da Xuxa, lançado em 1986, enquanto Xuxa usou o look e o guarda-chuva e posou como o disco lançado pela amiga em 1997. Outros discos recriados por elas foram Xuxa Só Para Baixinhos 5: Circo, lançado em 2004, e o quarto disco de estúdio lançado por Eliana em 1996.