Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 15:45



Secretário de Obras de Ribeirão Pires e ex-prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania) recebeu alta médica na tarde desta sexta-feira (5) após ficar internado por dois dias devido ferimento à bala que sofre após possível tentativa de sequestro.

Maranhão foi liberado logo após o almoço após os médicos analisarem que sua condição de saúde é boa. No Hospital Ribeirão Pires, da Rede D''''Or, desde quarta-feira (3), Maranhão tinha expectativa de deixar o complexo hospitalar nesta quinta-feira (4), mas os médicos optaram por aguardar mais um dia para avaliar a evolução do quadro de saúde do político.

O ex-prefeito deixou o hospital com a bala alojada em seu ombro direito, já que os profissionais responsáveis pelo seu atendimento entenderam que não há risco de que o projétil possa afetar órgãos vitais de Maranhão.

Chefe de Executivo de Rio Grande da Serra entre 2009 e 2016, ele foi atingido por disparo após sofrer possível tentativa de sequestro na quarta, enquanto estava perto de sua residência, no Jardim Lavras Mirim, em Suzano, em seu automóvel modelo Mercedes-Benz C180.

Conforme testemunhas que acompanharam a ação dos suspeitos, quatro homens em um automóvel – um Renault vermelho - colidiram com o carro do secretário de Obras. Quatro homens desceram do veículo e foram em direção de Maranhão perguntando “onde estava o dinheiro”. Ao alegar que não tinha nada com ele, o secretario foi baleado após tentar reagir.

Os suspeitos, então, o colocaram dentro do porta-malas, mas os homens não conseguiram guiar o carro e abandonaram o veículo e Maranhão. Moradores que acompanharam a ação foram até o carro, após fuga dos suspeitos, retiraram o político do porta-malas e o levaram para o hospital.