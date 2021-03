Acidente com carreta causa trânsito na Anchieta sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 15:32



Atualizado às 16h.

Nesta sexta-feira (5), o tráfego segue congestionado na pista sul da via Anchieta, sentido litoral, do km 37 ao km 40, por conta de um tombamento de carreta ocorrido na altura do km 44. As duas faixas estão bloqueadas, mas naquele trecho há um desvio por onde os veículos passam neste momento.



O mesmo acidente causa lentidão na Interligação Planalto, sentido Anchieta, do km 3 ao km 1.



A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção. Logo que esta pista estiver aberta para o litoral, a pista sul será fechada para que os trabalhos de remoção do veículo pesado ocorram com segurança.



As outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com tráfego normal.



O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.



O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).