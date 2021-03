Clientes de banco da Senador Flaquer, em Santo André, reclamam da demora no atendimento

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



05/03/2021 | 15:13



Os clientes da agência da Rua Senador Flaquer, em Santo André, do Banco Mercantil do Brasil enfrentaram mais uma manhã de filas nesta sexta-feira (5). Beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) buscavam pelos recebimentos de aposentadorias, pensões e auxílios. O Diário mostrou situação parecida no dia 12 de janeiro (leia aqui ).

Vanira Girotto, 53 anos, ficou assustada com o que viu. A fila, segundo ela, estava quase dobrando a rua. “Todos estavam reclamando muito da demora e comentaram que essa situação acontece sempre, e acontece mesmo. Todo mês quando precisamos receber os auxílios. Hoje demorei mais de uma hora e meia só para chegar na boca do caixa”, comenta.

A cliente reparou também que ninguém do banco estava instruindo sobre a distância entre as pessoas. “Ainda bem que não choveu, porque todo mundo ficou em pé esperando por muito tempo, sem proteção.” Para ela, ficaria melhor se o banco disponibilizasse mais funcionários para ajudar, especialmente, as pessoas mais velhas a mexerem nas máquinas. “Além de tudo, tem os fura-filas. Na pandemia a situação fica ainda mais difícil.”

Em nota, o Banco Mercantil repetiu a justifica dada na reportagem de janeiro. Confira: