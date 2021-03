Segunda parte da série Lupin ganha primeiro teaser eletrizante

05/03/2021 | 15:10



A série francesa Lupin estreou na Netflix no início de 2021 e fez um enorme barulho em fãs do mundo todo, sendo uma das séries mais assistidas na plataforma. Protagonizada por Omar Sy, do filme Os Intocáveis, a trama acompanha Assane Diop, que na adolescência enfrentou a morte do pai, que foi acusado de um crime que não cometeu. Depois de 25 anos, como forma de vingança, ele passa a agir sob a alcunha de Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, inspirado em sua série de livros favorita.

O final do quinto e último episódio disponível na plataforma deixa a história em aberto, o que deixou os espectadores bastante curiosos com o que vem a seguir. Nessa sexta-feira, dia 5, a Netflix divulgou o teaser eletrizante da segunda parte, que contará com mais cinco episódios. A sinopse oficial também foi divulgada:

Isso não é mais um jogo: A busca de Assane por vingança contra Hubert Pelligrini deixou a família em pedaços. Agora, ele está pensando em um novo plano, por mais que isso signifique se colocar em perigo.

A data de estreia para a segunda parte de Lupin deve ser divulgada em breve. Quem aí está ansioso?