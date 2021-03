Streaming HBO Max tem lançamento no Brasil marcado para o mês de junho

Do Diário do Grande ABC



07/03/2021 | 00:01



O serviço de streaming HBO Max será disponibilizado no Caribe e América Latina, incluindo o Brasil, em junho, mas uma data específica ainda não foi revelada. A plataforma WarnerMedia expande suas ações para além dos Estados Unidos pela primeira vez desde seu lançamento, ocorrido em maio de 2020.

O acervo reúne produções de marcas conhecidas internacionalmente, como DC, TNT, Cartoon Network e Warner Bros, além da própria HBO. Entre as atrações que fazem parte do serviço estão séries, desenhos, documentários e filmes, assim como acontece em outros sites e aplicativos do tipo.

Esse novo streaming irá substituir o atual HBO GO, disponível no Brasil, que será descontinuado. Os assinantes irão migrar automaticamente.