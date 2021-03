Festival Férias Brasileiras tem sessões gratuitas on-line em plataforma de streaming

Do Diário do Grande ABC



07/03/2021 | 00:01



Produções nacionais infantis de diferentes épocas estão reunidas para tentar entreter crianças e famílias em casa durante a última etapa do verão, que termina em 20 de março. O Festival Férias Brasileiras tem sessões gratuitas e on-line de filmes distribuídas dentro da plataforma de streaming Looke (www.looke.com.br), sendo necessário criar um login de usuário dentro do site.

O acervo conta com 23 títulos, entre curtas-metragens, com menor duração, e longas-metragens. Entre as produções estão Menino Maluquinho – O Filme (1994), O Menino e o Mundo (2013), Turma da Mônica: Laços (2019) e a trilogia Tainá.

O evento na internet ocorre até 25 de março, com algumas atrações tendo horários específicos e outras ficando liberados para serem vistas a qualquer hora.