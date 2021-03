Recursos otimizam mudança de perfil para crianças no acesso a acervo do Youtube

Luís Felipe Soares



07/03/2021 | 00:01



O acesso das crianças aos vídeos do Youtube (www.youtube.com.br) precisa de constante observação por parte de pais e/ou responsáveis. A plataforma on-line tenta ajudar os adultos ao disponibilizar recursos para que possam ampliar o controle sobre o que os filhos assistem. A ideia é que as ferramentas otimizem a mudança de perfil dos pequenos usuários.

Agora, o site disponibiliza para os jovens até 13 anos – o conteúdo total é recomendado para maiores da idade citada – conta supervisionada para acesso ao acervo. O login possui três configurações especiais que funcionam como transição entre o Youtube Kids, voltado para público com idade máxima de 12 anos, e o site ‘normal’.

Entre as possibilidades oferecidas pelo Google, responsável pela plataforma de vídeos, estão o Explorar, com variedade maior de páginas voltados para crianças com idade a partir dos 9 anos (casos de vlogs, gameplays, clipes e notícias), o Descobrir Novos Vídeos, este abordando a configuração anterior e acrescentando maior variedade de plays já pensando na fase pré-adolescente, e a opção Maior Parte do Youtube, marcada por uma experiência quase completa, com exceto de conteúdo com restrição de idade.

As mudanças ainda estão em fase de testes e funcionam em mais de 80 países, incluindo o Brasil. Mais informações sobre os recursos estão na página Google For Families dentro da conta Google.