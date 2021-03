Conheça o bairro mais fashion de Tóquio

Redação

Harajuku é uma das regiões mais cools e divertidas de Tóquio. Amplamente frequentado por adolescentes, o bairro marca o epicentro da cultura pop japonesa e é famoso por abrigar inúmeras lojas que vendem desde roupas despojadas e coloridas até acessórios para quem deseja fazer cosplay.

Perder-se pelo comércio e misturar-se à multidão é um dos grandes atrativos da região. Mas, além disso, existem diversas outras atividades para explorar em Harajuku.

A Quickly Travel, sub-distribuidora oficial de vendas de ingressos a residentes no Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados em 2021, separou algumas dicas a respeito do que fazer no bairro da capital japonesa quando for possível viajar novamente.

Experiências em Harajuku

Aprecie a moda

Encontrar pessoas vestidas em estilos um tanto quanto alternativos não é raro em Harajuku. Por lá, não só os cabelos são tingidos nas mais variadas cores, como as roupas seguem tendências inimagináveis.

Calçados com plataformas exageradamente grandes, gorros fofinhos, mochilas em formatos variados e a caracterização em personagens de animes e mangás são vistos por todos os lados. Tanto é que a região se tornou uma espécie de point da juventude, especialmente aos fins de semana.

A principal rua do bairro é a Takeshita Street, localizada ao lado da Estação Harajuku.

Visite o Parque Yoyogi

O Yoyogi Park é o maior parque público de Tóquio e fica bem pertinho de Harajuku. O local é ideal para relaxar após as compras.

Se estiver viajando durante a primavera no Japão, que vai de março a abril, não deixe de incluir uma visita ao Yoyogi. Ele é bastante procurado pelos japoneses para o Hanami, costume que consiste na observação das cerejeiras florindo.

Cafés temáticos

Entre uma comprinha e outra, não deixe de visitar ao menos um dos muitos cafés temáticos que existem em Harajuku. Tem de tudo um pouco, desde os enfeitados com bichinhos fofinhos, como corujas, gatos, cachorros, até os que exibem prateleiras coloridas de docinhos.

Conheça um dos santuários mais visitados de Tóquio

O santuário Meiji-Jungu é outra atração que fica próxima à estação de Harajuku. Dedicado às almas do Imperador Meiji e da Imperatriz Shoken, o espaço é cercado por uma floresta composta por árvores doadas de diferentes regiões do país.

No local, é possível comprar uma pequena plaquinha de madeira, escrever desejos, orações ou agradecimentos e pendurá-los numa árvore, para serem oferecidos aos deuses xintoístas.

Garanta uma lembrancinha

Se você é do tipo que se perde na Daiso aqui no Brasil, imagine o que não poderia fazer na maior loja da rede, situada em Harakuju. São três andares e um sub-solo tomados por produtos ofertados a até 100 ienes (menos de US$ 1). É um lugar e tanto para garantir algumas lembrancinhas a um bom preço.

Principais cidades do Japão

A cidade de Tóquio é a porta de entrada para quem pretende conhecer o Japão. Cosmopolita, a capital do país conquista com suas luzes, ruas movimentadas e serviços de alta qualidade. Além dela, porém, há muitos outros destinos incríveis na Terra do Sol Nascente, como Osaka, Kyoto e Yokohama.

Veja aqui fotos de oito cidades japonesas que valem a visita:

